Lecce, presentazione della rassegna 'Teatro Sottocasa II edizione'
LECCE - Giovedì 18 dicembre alle ore 11 presso la Parrocchia San Vincenzo de’ Paoli a Lecce, si terrà la presentazione della rassegna "Teatro Sottocasa II edizione".
Si tratta di un progetto di teatro diffuso nei quartieri della città.
Interverranno: Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce, Paolo Ponzio, presidente Puglia Culture, Marco Giannotta, vicepresidente Puglia Culture, Giulia Delli Santi, dirigente responsabile Attività teatrali Puglia Culture.