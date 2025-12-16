Lecce, presentazione della rassegna 'Teatro Sottocasa II edizione'

Pubblicato:


LECCE - Giovedì 18 dicembre alle ore 11 presso la Parrocchia San Vincenzo de’ Paoli a Lecce, si terrà la presentazione della rassegna "Teatro Sottocasa II edizione".

Si tratta di un progetto di teatro diffuso nei quartieri della città.

Interverranno: Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce, Paolo Ponzio, presidente Puglia Culture, Marco Giannotta, vicepresidente Puglia Culture, Giulia Delli Santi, dirigente responsabile Attività teatrali Puglia Culture.

