Leporano, l'evento 'Inclusivity Christmas- 2° edizione' a cura dell'Associazione Angeli Figli dell’Autismo



LEPORANO (TA) - L’Associazione Angeli Figli dell’Autismo annuncia lo svolgimento della seconda edizione venerdì 19 dicembre dalle ore 18:30 presso il castello Muscettola del Comune di Leporano, dell'evento intitolato "Inclusivity Christmas", iniziativa realizzata in occasione delle festività natalizie con l’obiettivo di promuovere la cultura dell’inclusione e sensibilizzare la comunità sul tema della disabilità. - L’Associazione Angeli Figli dell’Autismo annuncia lo svolgimento della seconda edizione venerdì 19 dicembre dalle ore 18:30 presso il castello Muscettola del Comune di Leporano, dell'evento intitolato "Inclusivity Christmas", iniziativa realizzata in occasione delle festività natalizie con l’obiettivo di promuovere la cultura dell’inclusione e sensibilizzare la comunità sul tema della disabilità.





Il programma dell’evento prevede una esibizione artistica a cura di bambini con disabilità, che offriranno al pubblico un momento di significativa valenza sociale ed emotiva. La manifestazione comprenderà inoltre una sfilata di moda inclusiva, organizzato dal negozio di abbigliamento per bambini "Carillon" di Pulsano di Elena Di Michele, con la partecipazione di bambini e ragazzi di diverse età e abilità, al fine di valorizzare la diversità come elemento di arricchimento collettivo.





A completamento della giornata, saranno organizzate, grazie alla collaborazione dell'Associazione Wonderland Taranto di Antonio Zappino, attività di animazione dedicate ai più piccoli, pensate per favorire la partecipazione delle famiglie e la condivisione di un clima di festa e convivialità.





Con "Inclusivity Christmas", l’Associazione Angeli Figli dell’Autismo intende offrire alla cittadinanza un momento di incontro e riflessione, sottolineando l’importanza di garantire pari opportunità e percorsi di inclusione reale per tutte le persone.





L'evento viene patrocinato dal Comune di Leporano. Ingresso libero.