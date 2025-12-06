Locorotondo celebra San Nicola di Myra con festa e musica
LOCOROTONDO – In occasione della festa di San Nicola di Myra, oggi la comunità di Locorotondo ha vissuto momenti di celebrazione e gioia. Questa mattina, nella Chiesa di San Nicola di Myra, si è tenuta la celebrazione eucaristica, accompagnata dall’omaggio musicale della banda “F.lli Caramia”, che ha reso omaggio al santo patrono con un repertorio tradizionale.
La festa proseguirà questa sera alle 20:00, con un evento dedicato ai più piccoli: l’arrivo di Santa Claus all’interno della chiesa, per regalare un momento di allegria e coinvolgimento ai bambini presenti. Un’occasione per rafforzare il legame tra tradizione religiosa e momenti di aggregazione per le famiglie della città.
