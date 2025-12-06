Natale a Carovigno 2025: Luci, Storie ed Emozioni per un mese di festa



Un ricco calendario di eventi tra tradizione, cultura, musica, sport e inclusione. Dal 8 dicembre al 31 gennaio il Comune invita cittadini e visitatori a vivere insieme la magia del Natale.





CAROVIGNO (BR) - Il Comune di Carovigno presenta ufficialmente "Natale a Carovigno 2025 – Luci, Storie, Emozioni", un cartellone ricchissimo che accompagnerà cittadini e visitatori dall’8 dicembre 2025 al 31 gennaio 2026 attraverso iniziative culturali, spettacoli, concerti, visite guidate, attività per bambini, grandi eventi sportivi e appuntamenti della tradizione.





Il Sindaco Massimo Lanzilotti





"Natale a Carovigno, luci, storie, emozioni. Oggi presentiamo il calendario degli eventi che ci vede protagonisti dall’8 dicembre fino al 31 gennaio, un cartellone ricco di eventi tra cultura, cinema, visite guidate, spettacoli e concerti. Siamo contenti di questo percorso che abbiamo intrapreso. Iniziamo l’8 dicembre con la festa in piazza e l’accensione dell’albero e delle luminarie nella nostra città. Ringrazio tutti coloro che hanno ideato il calendario, dall’assessorato alla Cultura e allo Sport ai consiglieri comunali. Siamo molto contenti di tutto il lavoro svolto e non mi resta che augurare Buon Natale a tutti voi".





L’Assessore alla Cultura Sabrina Franco





"Tutto pronto per il Natale a Carovigno 2025. Anche quest’anno l’obiettivo è regalare ai bambini ricordi indimenticabili. Natale è bello per i doni, ma soprattutto per le esperienze che restano per sempre. Partiamo col botto con l’accensione dell’8 dicembre: l’arrivo di Babbo Natale, l’accensione dell’albero, delle luminarie e del Castello. Arriveranno anche La Bella e la Bestia e la serata proseguirà con musica e intrattenimento. Vogliamo anche sostenere l’economia locale: con la terza edizione della Notte Bianca invitiamo tutti i carovignesi ad acquistare nei negozi della città. Avremo il Villaggio di Babbo Natale, il Presepe Vivente il 26 dicembre e il 5 gennaio, e sempre il 5 gennaio l’arrivo della Befana. Quest’anno ci sarà anche il Capodanno in piazza e illumineremo i luoghi del cuore: Piazza ‘Nzegna, il Castello e il Parco della Contessa, finalmente fruibile da tutti. Perché il Natale è di tutti".





L’Assessore allo Sport Luigi Orlandini





"Tre importanti eventi sportivi e inclusivi arricchiscono il calendario. Il 28 dicembre ospiteremo una manifestazione di Baskin – basket inclusivo – realizzata insieme al Carovigno Basket 2023. Il 3 gennaio si terrà il Trofeo dei Popoli, un torneo di calcio a 5 che coinvolge i progetti SAI della provincia di Brindisi. Il 4 gennaio, con ‘Un Gol di Natale’, ci sarà un’altra manifestazione di calcio a 5 dedicata alla solidarietà"





CALENDARIO DEGLI EVENTI NATALE A CAROVIGNO 2025





8 Dicembre – Accensione delle Luci di Natale





Accensione dell’Albero e delle luminarie in Piazza ‘Nzegna

Arrivo di Babbo Natale e dei suoi elfi

Partecipazione de La Bella e la Bestia

Cori, spettacoli e intrattenimento musicale





14 Dicembre – Notte Bianca (III Edizione) – Corso Umberto I





Ospiti speciali: Gli Ipergalattici

Ore 20:30, Chiesa di Sant’Anna: concerto del fisarmonicista Mario Stefano Pietrodarchi e del quintetto d’archi della Royal Academy of London

Concerti dell’Associazione Calliope





19 Dicembre – Chiesa Madre

21 e 28 Dicembre – Chiesa Madre, ore 19:30

22 e 23 Dicembre – Villaggio di Babbo Natale





Babbo Natale incontra i bambini

Elfi impegnati ad aiutare nella scrittura delle letterine

Il 23 dicembre: Banda dei Babbi Natale e Babbi Natale in bicicletta





26 Dicembre & 5 Gennaio – Presepe Vivente





Corte Giotto ospita la rappresentazione della Natività





28 Dicembre – La Notte delle Meraviglie





Centro Storico e Parco della Contessa

Spettacoli di illusionismo, artisti di strada, mascotte

Ospite speciale: Mago Jack da Tu Si Que Vales





28 Dicembre – Evento Sportivo Inclusivo





Dalle ore 9, Pala Fernando Prima

Torneo di Baskin

Workshop su disabilità, inclusione e sostenibilità mentale





31 Dicembre – Capodanno in Piazza





Dj-set, animazione e intrattenimento a cura di Discoparty

Con Gianni Di Dio, Laura Z, Mattkilla e Grace C





3 Gennaio – Trofeo dei Popoli





Dalle ore 10, presso il Tensostatico

Quadrangolare di calcio a 5 con i progetti SAI di Carovigno, San Vito, Mesagne e Villa Castelli





5 Gennaio – Arrivo della Befana





Villaggio della Befana per tutti i bambini

Presepe Vivente con l’arrivo dei Re Magi





31 Gennaio – La Fòcara di Serranova





Tradizionale appuntamento conclusivo del calendario natalizio





L’Amministrazione comunale invita tutti i carovignesi, le famiglie e i visitatori a partecipare con entusiasmo agli eventi del Natale a Carovigno 2025, un mese di iniziative pensate per tutti, tra tradizione, cultura, inclusione e magia. Carovigno vi aspetta per vivere insieme luci, storie ed emozioni del Natale.