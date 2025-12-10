Molfetta, all’Eremo Club arriva ok Giorgio

Dopo un anno che lo ha portato a essere tra i protagonisti di molti festival italiani, palchi europei e una serie di date sold out, okgiorgio annuncia il suo ritorno nei club con l’Italia Tour 2026: una nuova serie di appuntamenti che segna l’inizio del suo prossimo capitolo live.

Con un linguaggio personale e riconoscibile, che unisce elettronica e musica suonata, e un’estetica eclettica ed essenziale, okgiorgio porta nei club uno spettacolo costruito sulla relazione diretta con il pubblico e su un sound che alterna una sorprendente energia a momenti più introspettivi e raccontati, come in alcuni episodi del recente ko mixtape. Con una identità chiara e decisamente unica e un universo sonoro sempre più definito e diretto, la "good vibe" è il centro assoluto di ogni live, ma ogni live è diverso da quello precedente: un abbraccio collettivo divertente, libero, sorprendentemente ok.



LE DATE DEEL TOUR

10.04 - Nonantola (MO) - Vox Club

11.04 - Padova - Hall

17.04 - Milano - Fabrique

23.04 - Napoli - Duel Club

24.04 - Molfetta (BA) - Eremo Club

29.05 - Roma - Spring Attitude



Biglietti a questo link: https://www.livenation.it/okgiorgio-tickets-adp1561351



Per la prima volta, l’Italia Tour 2026 porterà dal vivo anche ko mixtape, l'ultimo progetto di okgiorgio: una selezione di brani che unisce elettronica, intensità emotiva e una scrittura immediata, pensata per trovare nei club la sua espressione più naturale.