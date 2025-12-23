Operazioni antidroga a Taranto: due arresti e sequestri di cocaina e hashish

TARANTO - Due operazioni antidroga hanno portato all’arresto di due persone a Taranto e nella provincia, con il sequestro di ingenti quantità di sostanze stupefacenti.

Nel quartiere Tamburi, i Carabinieri hanno arrestato una donna di 38 anni, incensurata, trovata in possesso di un chilo e mezzo di cocaina pura all’interno della propria abitazione. La droga era nascosta nella camera da letto, sopra un armadio e dietro un mobile porta-televisore. La sostanza è stata sequestrata e la donna è stata posta agli arresti.

In un’altra operazione a Massafra, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un 28enne residente a Crispiano, ritenuto responsabile della detenzione di droga ai fini di spaccio. Nell’abitazione del giovane sono stati trovati cocaina, hashish, denaro contante, considerato provento dell’attività illecita, oltre a strumenti per il confezionamento delle dosi, come bilancino di precisione, bustine in plastica, coltello e spatola. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Durante il controllo, è stato segnalato alla Prefettura di Taranto anche il padre convivente del giovane, 56 anni, trovato in possesso di hashish per uso personale.

Le operazioni confermano l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di droga nel territorio tarantino.