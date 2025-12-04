Maltempo in Puglia: migliora il meteo, ma resta alta l’attenzione sui corsi d’acqua

BARI - Le condizioni meteorologiche in Puglia mostrano segnali di miglioramento dopo le intense piogge che hanno interessato la regione nelle ultime ore. La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, tuttavia, mantiene elevato il livello di vigilanza su tutto il territorio, con un’attenzione particolare alla fascia adriatica e alla dorsale tra le province di Bari e Barletta-Andria-Trani, tra le più colpite dai fenomeni meteo avversi.

Le attività di monitoraggio sono state intensificate, soprattutto lungo i principali corsi d’acqua, per verificare tempestivamente eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici. Le precipitazioni hanno provocato diversi allagamenti in aree comprese tra Bari e BAT, ma al momento non si registrano criticità per la popolazione né situazioni di rischio immediato.

«La Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, attiva H24, sta monitorando da ieri i fenomeni legati allo stato di allerta arancione – ha spiegato il dott. Francesco Ronco, responsabile della SOIR –. Si osserva un miglioramento della perturbazione nelle prossime ore, tuttavia continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione dei livelli dei corsi d’acqua principali e minori, poiché potrebbero generare allagamenti o esondazioni localizzate».

In diversi comuni sono in corso interventi di drenaggio e messa in sicurezza delle zone più esposte, mentre molte amministrazioni hanno disposto l’apertura del COC – Centro Operativo Comunale – per coordinare le attività di gestione dell’emergenza.

La dirigente della Sezione Protezione Civile della Puglia, Barbara Valenzano, ha confermato che la struttura operativa continuerà a monitorare costantemente il quadro meteorologico e idrogeologico, mantenendo il raccordo con Prefetture, Comuni, volontariato organizzato e forze operative. Ulteriori aggiornamenti verranno diffusi in caso di evoluzioni significative della situazione.