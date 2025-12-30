Martina Franca, tragedia sulla ex SS 581: ciclista di 58 anni muore in un incidente

MARTINA FRANCA – Tragico incidente nel pomeriggio di oggi nella periferia di Martina Franca. Giovanni Batista, 58 anni, originario della Toscana e residente a Crispiano, è deceduto all’ospedale di Taranto dopo essere stato coinvolto in uno scontro con un’automobile.

Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista era uscito con un gruppo di amici per un’uscita sportiva quando, in zona Montetullio, sulla ex strada statale 581 che collega Martina Franca a Massafra, si è scontrato con un’auto proveniente dalla direzione opposta. L’impatto lo ha sbalzato per diversi metri, causando ferite gravissime che si sono rivelate fatali nonostante il pronto intervento dei soccorsi.

Le autorità locali stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. La comunità locale è sotto shock per la perdita del ciclista, noto tra gli appassionati di sport della zona.