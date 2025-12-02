Noicattaro si trasforma in un villaggio natalizio: dal 7 al 21 dicembre torna Noelcattaro

NOICATTARO – La magia del Natale invade Noicattaro con la terza edizione di Noelcattaro, il maxi villaggio di Babbo Natale che trasformerà il borgo barese in una piccola Rovaniemi, tra luci, neve e colorati cortei, dal 7 al 21 dicembre 2025.

Al centro delle iniziative ci sarà la grande Casa di Babbo Natale, allestita all’interno del Palazzo della Cultura e inaugurata domenica 7 dicembre con una festa dedicata alle famiglie. Le vie del centro, tra piazza Umberto I, via Carmine e via Console Positano, saranno animate da spettacoli con mascotte giganti, animazione per bambini, mini cortei guidati da Babbo Natale, musica itinerante e acrobazie circensi di trampolieri.

Il weekend del 20 e 21 dicembre sarà dedicato al Villaggio di Babbo Natale, un vero angolo del Polo Nord ideato e realizzato da Wonderland Eventi. La sala del Parnaso si trasformerà in un paesaggio nordico ricco di dettagli suggestivi, dove grandi e piccoli potranno immergersi nella magia del Natale. Giostrine, spettacoli di magia e giocoleria e il concerto gospel del gruppo Hope and Joy coinvolgeranno adulti e bambini in un’esperienza festiva unica.

Tutte le iniziative di Noelcattaro sono gratuite e ad accesso libero, realizzate con il patrocinio del Comune di Noicattaro. Maggiori informazioni sono disponibili sui canali social ufficiali dell’evento.