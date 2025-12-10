Presentazione della 2ª edizione del progetto ChildRead a Noci

NOCI - Sarà presentata sabato 13 dicembre, alle ore 10.00, presso la Biblioteca comunale “Mons. A. Amatulli” di Noci, la seconda edizione del progetto, vincitore del Bando Leggimi 0-6 / 2024, sezione Progetti territoriali consolidati. Il progetto è gestito dall’associazionedi Alberobello, con il finanziamento del(Centro per il libro e la lettura) e del

Nato nel 2022 da Sylva Tour and Didactics, da sempre impegnata nella didattica per l’infanzia, ChildRead coinvolge numerosi partner pubblici e privati: i Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Cisternino, Locorotondo, Martina Franca, Noci e Polignano a Mare; gli istituti scolastici “Marconi–Oliva” di Locorotondo, “Angiulli–De Bellis” di Castellana Grotte, “Gallo–Positano” e “Pascoli–Cappuccini” di Noci; gli asili nido “Nuova Pollicino” di Noci e “Raggio di Luna” di Locorotondo e Martina Franca; l’associazione culturale “Leggere Coccole” di Bari; il Centro Interuniversitario di Ricerca – Seminario di storia della scienza dell’Università di Bari; l’associazione Scioglilingue di Putignano; le librerie “Città del Sole” di Alberobello, “Tra le righe” di Polignano a Mare, “Calib” di Cisternino e “Fatti di Carta” di Noci; la Fondazione Pino Pascali – Museo d’Arte Contemporanea di Polignano a Mare.

Questa nuova edizione pone un particolare focus sui Silent Books e sui temi della natura e dell’ambiente nei libri illustrati, ampliando le attività realizzate nel corso del 2024.

Il progetto prevede attività di formazione per docenti, genitori, educatori, operatori culturali e sanitari, librai, bibliotecari e volontari, con esperti come Marcella Terrusi, Francesco De Ceglia, Elvira Zaccagnino, Gabriella Falcicchio, Maria Paola Scuderi, Francesca Mignemi, Mari Lacalamita e Susi Danesin. Comprende la dotazione e il potenziamento di arredi e albi illustrati nelle biblioteche dei comuni partner, letture ad alta voce anche con la tecnica del kamishibai, rivolte ai bambini 0–6 anni e ai loro genitori, presso biblioteche, scuole dell’infanzia e nidi aderenti al progetto. Sono previste letture in lingua straniera presso le librerie partner, letture inclusive per bambini con esigenze speciali, la rassegna “Favole animate” per bambini di 3 anni nei nidi partner, performance teatrali e laboratori per famiglie nei centri storici dei Comuni partecipanti, attività di sistema per favorire la diffusione della cultura della lettura sul territorio e rilevazione e produzione di dati per il CEPELL.

Tra gli esperti coinvolti figurano Susi Danesin, attrice e scrittrice, ed Eva Montanari, illustratrice di rilevanza nazionale e internazionale. L’obiettivo del progetto è sensibilizzare le comunità sull’importanza della lettura ad alta voce sin dalla prima infanzia, coinvolgendo genitori e operatori educativi.

Il progetto avrà durata 12 mesi e si concluderà con un convegno finale per presentare i risultati raggiunti, condividere esperienze e rafforzare la rete culturale sul territorio, con uno sguardo attento ai più piccoli.