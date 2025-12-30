Medicina e impegno: il Becket d’Oro al dottor Giovanni Chiarelli

MOTTOLA – Nell’ultima giornata dei festeggiamenti patronali, il prestigiosoè stato conferito al dottor, dermatologo originario di Mottola e noto a livello nazionale. Il riconoscimento premia la sua eccellenza professionale in oltre trent’anni di attività nel campo della dermatologia e l’instancabile impegno a favore dei cittadini mottolesi, assistiti con competenza, dedizione e generosità.

«La sua opera onora Mottola e diffonde nel mondo i valori di solidarietà e competenza della nostra comunità», si legge nelle motivazioni ufficiali del premio.

Chiarelli ha costruito la sua carriera presso strutture di eccellenza, tra cui l’Ospedale San Raffaele di Milano e la Casagit, distinguendosi per ricerca, cura dei pazienti e progressi in dermatologia. Parallelamente, si è sempre dedicato alla comunità locale, indirizzando pazienti al Nord e offrendo visite gratuite a Mottola con spirito filantropico, come sottolineato da Maria D’Onghia, della Commissione del Becket d’Oro.

La consegna del premio è stata preceduta da tre momenti di particolare intensità: l’incontro “Il martirio della pace: il coraggio di essere veri” con don Marco Pozza, la celebrazione eucaristica e la consegna delle chiavi della città al Santo Patrono da parte del sindaco, Giampiero Barulli.

Durante l’intera giornata si è svolta animazione medievale con giochi antichi, botteghe e artisti di strada, e visite guidate alle chiese del centro storico a cura dell’Info Point, per approfondire la storia della città e il legame con San Tommaso Becket. Ai presenti è stato distribuito un biscotto speciale, “Cantuaria”, simbolo della memoria e della tradizione locale, realizzato da La Cremeria Gelati Pasticceria Mottola.

«Anche quest’anno abbiamo registrato grande interesse del pubblico – ha commentato Paolo Ludovico, presidente dell’associazione Gli Araldi di San Tommaso Becket – e siamo particolarmente orgogliosi di aver coinvolto i più giovani».

I festeggiamenti patronali continuano a richiamare numerosi visitatori e turisti nella cittadina tarantina, contribuendo a valorizzare il territorio e le sue tradizioni. La direzione artistica è stata curata dal regista Antonio Minelli, che ha spiegato come il tema di quest’anno, “Il Martirio della Pace”, inviti a riflettere sul valore e il costo della pace, un messaggio quanto mai attuale.

L’iniziativa è realizzata dall’associazione Gli Araldi di San Tommaso Becket, in collaborazione con il Comune di Mottola e la Parrocchia Santa Maria Assunta, con il sostegno di Regione Puglia e Puglia Culture. La produzione artistica è stata curata da Formediterre.