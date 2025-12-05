Mesagne, un’eccellenza che dura da 26 anni: Collettivo MusicArte riparte dai giovani over 13 con lezioni individuali



MESAGNE (BR) - Ripartire dalla qualità, forte di una storia lunga oltre un quarto di secolo. L'Associazione Collettivo MusicArte inaugura il nuovo anno accademico confermando quella che da 26 anni è la sua formula vincente: una didattica incentrata sulla persona, attraverso lezioni rigorosamente individuali di Canto e Pianoforte, rivolte a ragazze e ragazzi dai 13 anni in su.





Lontana dalle logiche dei corsi affollati, la scuola ribadisce la sua missione storica: offrire un percorso “a tu per tu” con il docente, curando ogni dettaglio tecnico ed espressivo. Un approccio che permette agli studenti di vivere la musica come autentico canale di espressione personale e di scoperta del proprio talento.





La tradizione incontra la professionalità





A portare avanti questa ventennale tradizione di insegnamento personalizzato sono due musiciste e docenti di alto profilo: Carlotta Gorgoni e Katya Fiorentino.





- Carlotta Gorgoni – Canto La sua formazione inizia giovanissima, a soli 12 anni, per poi perfezionarsi nel Musical Theatre presso la prestigiosa accademia SDM – Scuola del Musical di Milano (diploma 2019-2020). Attiva in numerose compagnie teatrali con spettacoli come Shrek – Il Musical TYA, Polo Nord ed Encanto, è anche la voce della cartoon band Genkidama. Da tre anni nel team MusicArte, porta in aula l’esperienza del palcoscenico, trasmettendo passione e disciplina.





- Katya Fiorentino – Pianoforte Laureata in pianoforte jazz dopo solidi studi classici, ha perfezionato il suo linguaggio moderno in armonia e composizione. Vanta numerose esperienze in festival, teatri e studi di registrazione. La sua didattica sposa appieno la filosofia che MusicArte persegue da 26 anni: la personalizzazione totale del percorso. Ogni lezione è adattata al gusto e agli obiettivi dello studente, affinché il pianoforte diventi un vero mezzo di espressione emotiva.





Iscrizioni aperte





Le iscrizioni sono ufficialmente aperte per tutti gli over 13 che desiderano intraprendere un percorso musicale serio e coinvolgente, seguiti passo dopo passo, come da tradizione. È possibile prenotare una lezione prova gratuita per conoscere da vicino l’approccio didattico del Collettivo MusicArte.