Mola di Bari, a Palazzo Pesce arriva “Cores do Brasil vol.2”: viaggio nella Bossa Nova e nel Samba
MOLA DI BARI - Venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 21.00, la suggestiva Sala Etrusca di Palazzo Pesce a Mola di Bari ospiterà “Cores do Brasil vol.2 – Bossa Nova Samba Originals”, un concerto dedicato alle sonorità più eleganti e coinvolgenti della musica brasiliana.
Protagonisti della serata saranno Stefania Arcieri – voce e composizioni –, Francesco Schepisi al pianoforte e Pierluigi Balducci al basso elettrico: un trio d’eccezione impegnato in un percorso sonoro che unisce raffinatezza armonica e ritmi travolgenti.
Il progetto propone un viaggio affascinante nel patrimonio musicale del Brasile, tra bossa nova, samba e atmosfere tropicali. In scaletta non mancheranno brani e colori resi celebri da alcuni dei più grandi autori del panorama brasiliano, come Ary Barroso, Antonio Carlos Jobim, Edu Lobo e Carlos Lyra, insieme a composizioni originali firmate da Stefania Arcieri.
Una serata pensata per immergersi in melodie seducenti, armonie sofisticate e pulsazioni ritmiche che raccontano l’anima musicale di un intero Paese.