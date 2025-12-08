Mola di Bari, a Palazzo Pesce arriva “Cores do Brasil vol.2”: viaggio nella Bossa Nova e nel Samba

MOLA DI BARI - Venerdì, alle, la suggestivaa Mola di Bari ospiterà, un concerto dedicato alle sonorità più eleganti e coinvolgenti della musica brasiliana.

Protagonisti della serata saranno Stefania Arcieri – voce e composizioni –, Francesco Schepisi al pianoforte e Pierluigi Balducci al basso elettrico: un trio d’eccezione impegnato in un percorso sonoro che unisce raffinatezza armonica e ritmi travolgenti.

Il progetto propone un viaggio affascinante nel patrimonio musicale del Brasile, tra bossa nova, samba e atmosfere tropicali. In scaletta non mancheranno brani e colori resi celebri da alcuni dei più grandi autori del panorama brasiliano, come Ary Barroso, Antonio Carlos Jobim, Edu Lobo e Carlos Lyra, insieme a composizioni originali firmate da Stefania Arcieri.

Una serata pensata per immergersi in melodie seducenti, armonie sofisticate e pulsazioni ritmiche che raccontano l’anima musicale di un intero Paese.