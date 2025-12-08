Sciopero generale di 24 ore: possibili disagi per treni e autobus delle Ferrovie del Sud Est
BARI - Venerdì prossimo è in programma uno sciopero generale di 24 ore nei settori pubblici e privati, proclamato dalla Cgil contro la legge di Bilancio, definita dal sindacato “ingiusta”. La protesta coinvolgerà anche il settore dei trasporti.
Le Ferrovie del Sud Est hanno comunicato che, a causa dell’adesione del personale allo sciopero, treni e autobus potranno subire cancellazioni, ritardi o variazioni nel corso della giornata.
Saranno comunque garantiti, come previsto dalla normativa vigente, i servizi essenziali nelle fasce orarie protette, ovvero:
- dalle 5.00 alle 7.59
- dalle 12.30 alle 15.29
Fuori da queste fasce, la circolazione potrà risultare significativamente ridotta.