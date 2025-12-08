Serie C – Girone C: pareggi per Monopoli, Casarano e Cerignola. Colpo esterno dell’Altamura

Ss Monopoli fb

FRANCESCO LOIACONO - Nella diciassettesima giornata di andata del girone C di Serie C arrivano tre pareggi e una vittoria per le squadre pugliesi impegnate nel turno.

Al “Veneziani” il Monopoli non va oltre l’1-1 contro l’Atalanta Under 23. La partita si accende nella ripresa: al 12’ i biancoverdi trovano il vantaggio con Fall, bravo a concretizzare un’azione ben costruita. Passano però appena sei minuti e gli ospiti pareggiano con Comi, che ristabilisce l’equilibrio. Con questo punto il Monopoli sale a 24 punti, in settima posizione insieme a Crotone e Potenza.

Termina 1-1 anche la sfida del “Capozza”, dove il Casarano manca di un soffio la vittoria contro il Latina. I rossazzurri partono forte e al 7’ trovano il vantaggio con Chiricò. Il Latina però non molla e in pieno recupero, al 91’, acciuffa il pari con Gagliano. Il Casarano resta comunque in una buona posizione di classifica: è sesto con 25 punti.

Stesso risultato anche al “Monterisi”, dove il Cerignola impatta 1-1 contro la Casertana. I gialloblù passano avanti al 34’ grazie a D’Orazio, ma nella ripresa, al 28’, la squadra campana trova il pareggio su una sfortunata deviazione di Gasbarro nella propria porta. Il Cerignola scende così al decimo posto con 23 punti.

L’unica vittoria pugliese di giornata arriva dall’Altamura, che espugna Giugliano per 1-0. Decisiva la rete di Mogentale dopo appena un minuto dall’inizio del secondo tempo. Un successo pesante che permette ai murgiani di salire a 19 punti, in tredicesima posizione.

Prossimo turno

La diciottesima giornata si disputerà tra domenica 14 e lunedì 15 dicembre: