Mola di Bari, sabato 27 dicembre la premiazione del concorso “Il Presepe più Bello”

MOLA DI BARI – Sabato 27 dicembre, alle ore 19.30, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Mola di Bari, si terrà la cerimonia di premiazione della ventesima edizione del concorso, promosso dal settimanale FAX con il patrocinio del Comune di Mola di Bari.

Un’iniziativa che da vent’anni accompagna il Natale della comunità molese e che si configura non solo come competizione, ma come un vero e proprio percorso di partecipazione e condivisione, capace di unire famiglie, generazioni e spazi della vita quotidiana.

Nei giorni scorsi la giuria ha visitato i presepi partecipanti per definire la graduatoria finale. A tutti i partecipanti sarà consegnata una targa ricordo, mentre ai vincitori andrà anche una coppa.

La serata sarà arricchita da intermezzi musicali natalizi a cura del Gruppo Strumentale dell’Università della Terza Età, diretto dal maestro Filippo Lorusso.

Le testate giornalistiche sono invitate a partecipare; sarà possibile riprendere i presepi per eventuali servizi e reportage dedicati.