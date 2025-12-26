Potenza, 104 anni e una nuova vittoria: la Signora Imbriano dopo l’angioplastica coronarica sta bene

POTENZA – A 104 anni, la Signora Angela Imbriano ha affrontato con successo un intervento di angioplastica coronarica all’ospedale San Carlo di Potenza, eseguito la notte della vigilia di Natale. Oggi, la paziente si trova ricoverata nel reparto Utic, dove è sotto osservazione, ma in buone condizioni.

“La Signora Imbriano sta reagendo bene – spiega parte dell’equipe medica – e il suo recupero procede secondo le aspettative. È stato un intervento delicato, ma tutto è andato per il meglio”.

A casa, familiari e parenti attendono con gioia il suo ritorno, pronti a riabbracciarla e festeggiare insieme questa nuova “vittoria” sulla vita. L’episodio dimostra come, anche a un’età molto avanzata, la medicina moderna possa garantire interventi salvavita con ottimi risultati.