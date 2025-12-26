Tuglie, Natale in Cantina 2025: Presepi, musica e tradizioni nel cuore del borgo

TUGLIE – Prosegue con grande successo la rassegnae l’iniziativaa Tuglie, nel Salento, con un ricco calendario di eventi che unisce arte, tradizione e cultura locale.

Domenica 28 dicembre – Cantina Aperta per Presepi in una Notte

Dalle ore 17.00 alle 23.00, presso la Cantina Peparussu – Casa delle Tradizioni (via Nicola Tramacere 85), il pubblico potrà immergersi nelle atmosfere natalizie con animazione degli Zampognari di Puglia, la presentazione del libro “Ricette a Devozione” di Massimo Vaglio (ore 19.00), che racconta tradizioni gastronomiche e folklore salentino, e l’evento “Poesie e Pitta 2025” (ore 20.30) con letture poetiche e musica popolare a cura di Alessandra, Mauro e Antonio Pispico. A seguire, selezioni musicali di Andrea Persano. L’ingresso è libero.

Martedì 30 dicembre – “Mescie e Patruni”

Alle ore 21 nel Salone Oratorio Parrocchiale, letture dei racconti paesani raccolti da Anna Lena Mercuri, dedicati a sacrifici, sudore e storie di rispetto ed educazione. Letture a cura di Antonio Calò, con la partecipazione di Alessandra Caiulo e Gianluca Longo. Ingresso 7 euro.

Presepi nel Borgo – fino al 6 gennaio

La settima edizione della rassegna propone oltre 50 presepi artigianali e artistici, allestiti in circa trenta location tra corti, cantine, chiese, frantoi ipogei e abitazioni private. Dal classico presepe salentino a quelli realizzati con pietre, carta roccia e legni della macchia mediterranea, passando per ricostruzioni di centri storici e rivisitazioni artistiche della Natività. Il percorso, con ingresso libero, è visitabile dalle 17 alle 21 (fino alle 23 il 28 dicembre). Per gruppi di minimo cinque persone è possibile avere una guida al costo di 2 euro a persona.

Un luogo di tradizione

“Natale in Cantina” nasce nella Cantina Peparussu, cuore storico di Tuglie, ideata e diretta da Giampiero Pisanello, con l’obiettivo di recuperare e tramandare le tradizioni locali attraverso musica, laboratori, enogastronomia e artigianato.

Info: 348/5465650 – 320/7825145

Pagina Facebook: Cantina Peparussu – Casa delle Tradizioni