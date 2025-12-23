Monopoli, approvato il progetto per l’eliminazione di tre passaggi a livello
BARI – È stato approvato il progetto definitivo per l’eliminazione di tre passaggi a livello nel Comune di Monopoli (BA), a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS). L’intervento prevede la realizzazione di un cavalcaferrovia a ricucitura di via Fogazzaro, un sottopasso carrabile a ricucitura di via Arenazza, un sottopasso pedonale a servizio di via Pesce e un sottopasso ciclopedonale a servizio di via Cappuccini, con un investimento complessivo di oltre 20 milioni di euro.
L’approvazione è arrivata dopo il ricevimento dei pareri di tutti i soggetti coinvolti nella Conferenza di Servizi. Le opere sostitutive permetteranno di ricucire il tessuto urbano, migliorando gli spostamenti e riducendo il traffico cittadino, con benefici diretti anche sulla funzionalità della Linea Adriatica, grazie alla diminuzione dei rischi legati agli attraversamenti e alle perturbazioni del traffico ferroviario.
Conclusa la Conferenza di Servizi, RFI proseguirà con le attività tecnico-amministrative per la redazione della progettazione esecutiva e la sua validazione ai sensi di legge, con l’obiettivo di avviare i lavori entro la fine del 2026.
