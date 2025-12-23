Monopoli, approvato il progetto per l’eliminazione di tre passaggi a livello

BARI – È stato approvato ilper l’eliminazione di tre passaggi a livello nel Comune di, a cura di. L’intervento prevede la realizzazione di una ricucitura di, una ricucitura di, una servizio die una servizio di, con un investimento complessivo di oltre

L’approvazione è arrivata dopo il ricevimento dei pareri di tutti i soggetti coinvolti nella Conferenza di Servizi. Le opere sostitutive permetteranno di ricucire il tessuto urbano, migliorando gli spostamenti e riducendo il traffico cittadino, con benefici diretti anche sulla funzionalità della Linea Adriatica, grazie alla diminuzione dei rischi legati agli attraversamenti e alle perturbazioni del traffico ferroviario.

Conclusa la Conferenza di Servizi, RFI proseguirà con le attività tecnico-amministrative per la redazione della progettazione esecutiva e la sua validazione ai sensi di legge, con l’obiettivo di avviare i lavori entro la fine del 2026.