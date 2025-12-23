Monopoli: arrestati due uomini con 26 kg di cocaina in un’azienda di olio e vino

MONOPOLI - I Carabinieri della Compagnia di Monopoli hanno arrestato due persone, rispettivamente di 33 e 23 anni, ritenute responsabili, in concorso tra loro, della detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è avvenuta durante un controllo presso un’azienda locale attiva nel settore dell’import/export e della commercializzazione di olio e vino. All’interno dei locali i militari hanno rinvenuto 25 panetti di cocaina, per un totale di circa 26 kg, nascosti in un armadio. Il valore commerciale della sostanza supera il milione di euro.

Il controllo, inizialmente mirato a verificare il rispetto della normativa su armi, munizioni ed esplosivi, ha portato anche al sequestro di materiali e attrezzature per il confezionamento dello stupefacente e di oltre 30.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. La droga era presumibilmente destinata al mercato locale in vista delle festività di fine anno.

I due arrestati, rappresentante legale e dipendente dell’azienda, sono stati associati uno alla Casa circondariale di Bari e l’altro ai domiciliari.

Il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari; seguiranno interrogatorio di garanzia e confronto con la difesa. L’eventuale responsabilità degli indagati dovrà essere accertata in sede dibattimentale nel rispetto del contraddittorio.