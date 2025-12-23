Lucera saluta l’anno da Capitale Cultura Puglia 2025: tre giorni di eventi tra arte, musica e racconto

LUCERA - Lucera si prepara a chiudere l’anno vissuto dacon tre giornate di eventi dedicati all’arte, alla bellezza e alla partecipazione delle comunità. Dal 28 al 30 dicembre, la città e i Monti Dauni saranno protagonisti di un programma che ripercorre e celebra un anno capace di trasformare il territorio in una meta culturale e in un crocevia di storie, linguaggi e visioni.

Domenica 28 dicembre: il videomapping di Giuseppe Petrilli

Il primo appuntamento è in programma domenica 28 dicembre con Icone_Lucera crocevia di popoli e culture, il videomapping ideato da Giuseppe Petrilli per Lucera Capitale Cultura Puglia 2025.

La facciata della Biblioteca comunale “R. Bonghi” si trasformerà in uno schermo monumentale su cui prenderanno vita dodici opere d’arte, dando forma a un vero e proprio viaggio visivo nella memoria storica della città.

Tra le figure rappresentate emergono Federico II, Marco Vecilio Campo – edificatore dell’Anfiteatro Augusteo – Santa Maria patrona di Lucera e San Francesco Antonio Fasani, insieme agli artisti Giuseppe ed Emanuele Cavalli, al maestro della luce Giuseppe Ar, al vignettista Umberto Onorato, al fondatore della biblioteca Giambattista Gifuni e al drammaturgo Umberto Bozzini. A chiudere il racconto visivo, due volti simbolici del passato lucerino: Proserpina e la Venere marina.

Il tutto sarà accompagnato dalle note de Il battito, inno ufficiale di Lucera Capitale Cultura Puglia 2025, composto dal maestro Mario Rucci.

Lunedì 29 dicembre: il Daunia Festival Stupor Mundi

Lunedì 29 dicembre, a partire dalle ore 20.30, il Teatro dell’Opera di Lucera ospiterà il Daunia Festival Stupor Mundi, che vedrà protagonisti gli artisti e gli animatori culturali coinvolti nelle Residenze culturali di Lucera e nella Carovana culturale nei borghi dei Monti Dauni.

Un percorso di produzione artistica condivisa, realizzato in sinergia con Puglia Culture, fondato sul protagonismo delle comunità, sull’incontro tra arte e territorio e sull’ascolto come strumento per generare nuove visioni.

Ospiti d’onore della serata saranno Nicky Nicolai e Stefano Di Battista, accompagnato dal suo quartetto, con Mille bolle blu: un concerto che ripercorre le canzoni che hanno segnato la nostra storia, reinterpretate in chiave swing e jazz, in un viaggio musicale capace di parlare a tutte le generazioni.

Martedì 30 dicembre: la cerimonia di chiusura

Martedì 30 dicembre, sempre al Teatro dell’Opera di Lucera dalle ore 20.30, si terrà la Cerimonia di chiusura di Lucera Capitale Cultura Puglia 2025. Un momento di sintesi e restituzione che intreccerà il racconto delle Residenze e della Carovana culturale con quello dei mesi appena trascorsi, caratterizzati da una partecipazione ampia e diffusa alle iniziative culturali.

Straordinari anche gli ospiti della serata finale: lo scrittore Nicola Lagioia, la pianista Rita Marcotulli, i musicisti Pasquale Stafano e Gianni Iorio.

Lagioia terrà una lezione sull’arte di raccontare storie, da Omero ai giorni nostri, un viaggio nella letteratura come strumento di educazione sentimentale ed evoluzione collettiva.

Rita Marcotulli proporrà un concerto per piano solo che intreccia composizioni originali, improvvisazioni, omaggi al cinema e ad autori italiani come Domenico Modugno e Pino Daniele, dialogando con gli standard del jazz.

Con Reimagining Timeless Morricone, Pasquale Stafano (pianoforte) e Gianni Iorio (bandoneon) renderanno omaggio all’arte senza tempo di Ennio Morricone, reinterpretandone le melodie in chiave contemporanea e universale.

La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita, fino a esaurimento dei posti. Un modo per salutare un anno intenso e condiviso, che ha lasciato un segno profondo nella storia culturale di Lucera e dei Monti Dauni.