Natale in Musica: il violino di Francesco Greco per “Christmas in Love”





BARI - Martedì 30 dicembre alle 20, nella chiesa di San Ciro a Bari, per l’ultimo appuntamento della rassegna “Natale in Musica”, diretta da Angela Cataldo e realizzata con il contributo del Municipio II del Comune di Bari, si terrà il concerto “Christmas Love - violin live show” del Francesco Greco Ensemble.Eleganza, energia e atmosfera natalizia si uniscono in uno spettacolo sonoro che pone al centro il violino, esaltato dal talento del frontman, Francesco Greco, violista tarantino che negli anni ha saputo conquistato il pubblico con uno stile inconfondibile, capace di fondere sonorità classiche, pop sinfoniche e suggestioni cinematografiche. Il repertorio propone una selezione di brani natalizi rivisitati, colonne sonore, melodie internazionali e momenti solistici ad alto impatto emotivo, in un crescendo di atmosfere luminose e festive. Lo spettacolo è pensato per un pubblico ampio e trasversale, capace di emozionare famiglie, appassionati di musica e spettatori in cerca di un’esperienza raffinata e suggestiva. “Christmas in Love” è un abbraccio musicale, un invito a vivere la magia del Natale attraverso la potenza evocativa del violino e la forza dell’ensemble.“È un viaggio attraverso generi musicali diversi, un percorso che nasce dal desiderio di esplorare e valorizzare tutte le possibilità espressive del violino – ha spiegato Francesco Greco -. In questo progetto sono accompagnato da un ensemble a base rock, una scelta che mi permette di sperimentare nuove armonie e nuovi ritmi, creando un dialogo sonoro dinamico e contemporaneo.In questo modo possiamo offrire al pubblico emozioni differenti, passando da atmosfere intime a momenti di grande energia”.L’ensemble che affianca Greco è composto da Daniele Dettoli alle tastiere, Mino Inglese alla batteria, Antonio Cascarano al basso e Valeria Palmieri in voce.: 3711929045: 20.00 (ingresso libero)