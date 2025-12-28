Lecce, concerto "Donne salentine - Una terra cento storie" con l’Orchestra Sistema Musica Arnesano

LECCE - Martedì 30 dicembre alle ore 18, nella Chiesa della Nova di Lecce (via Idomeneo), si terrà il concertodell’orchestra giovanile, con ingresso libero.

Sul palco i più piccoli musicisti della sezione “Allegro”, dai 6 ai 9 anni, diretti dal M° Gabriele Monte, proporranno un repertorio pensato su misura per il loro livello tecnico e interpretativo. Tra musica e narrazione verranno raccontate le vite di donne straordinarie che hanno segnato la storia del Salento e della Puglia, tra cui Maria d’Enghien, Gioconda De Vito, Bianca Barletti, Maria Bianca Chieco, Cristina Conchiglia, Emilia Macor Bernardini e Teresa Locatelli.

I brani eseguiti includeranno temi dalle Quattro Stagioni di Vivaldi, la Marcia di Haendel, la Marcia da Lo Schiaccianoci e un allegro medley di Natale, trasformando l’esperienza orchestrale in un momento di condivisione, ascolto e scoperta.

“Focus dell’orchestra è narrare la storia del territorio salentino e raccontare figure femminili che hanno cambiato la fisionomia della nostra terra”, spiega Maria Pina Solazzo, responsabile didattica del progetto. “Attraverso le arti e il vocabolario delle emozioni, sensibilizziamo alla parità di genere sin dai primi anni di vita”.

Il progetto è finanziato dal Consiglio Regionale della Puglia nell’ambito dell’Avviso Futura ed è realizzato in collaborazione con Italia Nostra – sede di Lecce.

L’Orchestra Sistema Musica Arnesano, nata dal progetto sociale di educazione musicale promosso dall’Associazione Musicale Opera Prima di Arnesano, porta dal 2017 lo studio degli strumenti ad arco nelle scuole del territorio, coinvolgendo finora quasi 400 bambini e ragazzi.

Info: