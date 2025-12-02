A Bari l’anteprima di Nuovo Cinema Coraggioso: “Siamo il Reale” trasforma docenti e studenti in protagonisti del cinema

BARI – Dal 5 al 7 dicembre Bari ospita le giornate di anteprima e formazione per la nuova edizione di Nuovo Cinema Coraggioso, il progetto nazionale di ZaLab che punta a trasformare docenti e studenti da spettatori a veri operatori culturali. Il tema di quest’anno, “Siamo il Reale”, invita a prendere coscienza del proprio presente e a costruire un futuro migliore partendo dalla realtà di oggi.

L’iniziativa, selezionata tra i progetti del Bando “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza nazionale” nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, è promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e si svolgerà fino a maggio 2026.

In questa fase di anteprima, i docenti partecipanti a tre giorni di formazione intensiva presso l’IC Umberto I-San Nicola e Kinè La Cinegiocoteca saranno guidati da professionisti del cinema e del documentario per approfondire tecniche di ripresa, montaggio, conduzione di interviste e laboratori audiovisivi in classe. L’obiettivo è offrire agli insegnanti strumenti concreti per realizzare, insieme agli studenti, cortometraggi e interviste, dando vita a percorsi di educazione cinematografica e culturale.

Il progetto prevede anche momenti di analisi dei casi studio dello scorso anno, proiezioni collettive di film e documentari, workshop pratici e sessioni di supervisione online fino a maggio 2026. Il catalogo dei film selezionati include documentari, film d’animazione e titoli indipendenti, con particolare attenzione a tematiche quali benessere mentale, identità, inclusione, ambiente, migrazioni, conflitti, attivismo e pacifismo.

La nuova locandina, curata da ET Studio con le illustrazioni di Radio Comandero, esprime il dinamismo e il caos creativo delle aule e dei set, simbolo dell’energia con cui i giovani registi in erba affrontano la produzione cinematografica.

“Il filtro scelto per l’edizione di quest’anno valorizza l’essere protagonisti del proprio destino e il ruolo attivo nella comunità – spiegano i coordinatori Martina Tormena e Michele Aiello – Stiamo lavorando fianco a fianco con docenti e studenti per dare voce al loro presente, educandoli a prendere decisioni autonome e a riappropriarsi dello spazio pubblico”.

Nuovo Cinema Coraggioso conferma così l’impegno di ZaLab nella promozione del cinema indipendente e sociale, unendo formazione, creatività e partecipazione attiva di studenti e insegnanti, alla scoperta del cinema del reale.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.cinemacoraggioso.it

Press kit e immagini: https://bit.ly/NuovoCinemaCoraggioso2026