Ostuni, l'associazione 'Ostuni è...' elegge il nuovo direttivo: Daniele Martini eletto presidente



OSTUNI (BR) - Nella serata di martedì 2 dicembre 2025, i soci dell'associazione "Ostuni é..." hanno votato per l'elezione del nuovo Presidente. Si é quindi costituito il nuovo direttivo che é così composto: Daniele Martini (Presidente), Maria Tanzarella (Vicepresidente), Maria Monticchio (Vicepresidente), Rosalba Russo (Segretaria) e Lorenzo Vinci (Tesoriere).





"Per me é un ritorno da Presidente, dopo la breve esperienza del 2023. Ma questa volta c'é un nuovo entusiasmo e la voglia di far crescere sempre più questa associazione. Ringrazio di cuore tutti i soci per aver pensato a me come nuovo presidente e per avermi ridato fiducia. Mi piacerebbe creare nuovi eventi, gemellaggi con altre realtà locali e non solo e avvicinare i nostri giovani. Intanto vi aspetto numerosi all'undicesima edizione della mostra 'Il mio Presepe' che si terrà dal 24 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 presso l'Edificio Pessina. Potete portare il vostro presepe" queste le parole del neo presidente, Daniele Martini.





Auguri di cuore al nuovo Presidente e ai componenti del direttivo dell'associazione "Ostuni è...".