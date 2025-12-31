Palo del Colle, domato l’incendio nello stabilimento GM Service: nessun impatto rilevante sulla qualità dell’aria

PALO DEL COLLE - Nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 dicembre, intorno all’1.30, un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato nell’area esterna dello stabilimento GM Service di Palo del Colle, in provincia di Bari, azienda specializzata nello stoccaggio e trattamento dei rifiuti. A bruciare sono stati principalmente materiali in carta e plastica, generando una colonna di fumo scuro visibile anche dai centri abitati limitrofi.

I vigili del fuoco hanno operato con grande impegno per ore, riuscendo a domare le fiamme e riportare la situazione alla normalità. Le operazioni di spegnimento sono state rese particolarmente complesse dalla caduta di alcuni cavi dell’alta tensione nell’area interessata.

L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Puglia (Arpa) ha effettuato campionamenti e monitoraggi per valutare l’eventuale impatto dei fumi sulla qualità dell’aria. Secondo quanto riferito dall’agenzia, nei comuni di Modugno, Palo del Colle e Bitetto “non si osservano effetti rilevanti sulla qualità dell’aria nell’area urbana”, rassicurando così la popolazione sulle condizioni ambientali post-incendio.

Le autorità competenti continuano a seguire la situazione per garantire la sicurezza e la tutela dell’ambiente.