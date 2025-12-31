Tragedia sulla Ruvo-Corato: gregge di pecore travolto dalle auto, illesi i conducenti

RUVO DI PUGLIA - Destino drammatico per un gregge di pecore fuggite da un ovile lungo la strada provinciale Ruvo-Corato, nel territorio di Ruvo di Puglia. I fatti si sono verificati ieri sera a tarda ora, a pochi metri dalla rotatoria per la città di Corato.

Diverse automobili sono rimaste coinvolte nell’impatto, reso inevitabile dall’oscurità e dalla presenza improvvisa degli animali sulla carreggiata. Fortunatamente, tutti i conducenti sono rimasti illesi, ma le pecore non hanno avuto scampo: una dozzina di esemplari sono morte nell’incidente.

L’episodio segue di pochi giorni un altro incidente avvenuto sulla stessa strada, costato la vita a un cittadino indiano in bicicletta, evidenziando ancora una volta i rischi legati alla scarsa visibilità e alla presenza di ostacoli improvvisi sulla provinciale Ruvo-Corato. Le autorità locali invitano alla prudenza e stanno valutando eventuali interventi per garantire la sicurezza lungo il tratto interessato.