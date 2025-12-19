Porto Cesareo, Torre Lapillo inaugura la nuova Piazza Mameli



Un intervento profondo e atteso, che ha restituito alla comunità una piazza completamente nuova, moderna e accogliente





PORTO CESAREO (LE) - Torre Lapillo, località di Porto Cesareo, inaugura la nuova Piazza Mameli: si tratta di un intervento profondo e atteso, che ha restituito alla comunità una piazza completamente nuova, moderna e accogliente.





"Abbiamo rinnovato la pavimentazione, potenziato l’illuminazione, installato nuovi arredi urbani e dato spazio al verde con la piantumazione di nuovi alberi, per creare un luogo pensato per l’incontro, la socialità e la piena fruibilità da parte di cittadini e visitatori. Piazza Mameli torna così a essere un punto di aggregazione vivo, capace di valorizzare Torre Lapillo e di migliorare la qualità degli spazi pubblici, rendendoli più belli, funzionali e sostenibili. E non ci fermiamo qui: a breve partiranno anche i lavori su via Torre con la realizzazione dei marciapiedi a raso lungo entrambi i lati della strada e di un’altra piazza simbolo, quella della Fontana della Poesia, perché la valorizzazione di Torre Lapillo è un punto centrale dell’azione della nostra Amministrazione" ha dichiarato Silvia Tarantino, sindaco di Porto Cesareo.