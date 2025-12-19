“Regaliamo un dolce sorriso”: un pensiero natalizio per i piccoli pazienti del Policlinico di Bari

BARI - Un dolce gesto di solidarietà per regalare un sorriso ai piccoli pazienti del Policlinico di Bari. Venerdì 19 dicembre 2025, a partire dalle ore 16, Admo Puglia, in collaborazione con l’IISS Aldo Moro – Cosmai di Trani e con il patrocinio del Comune di Trinitapoli, promuove l’iniziativa “Regaliamo un dolce sorriso”, con una visita presso l’Unità Operativa Complessa di Pediatria ad Indirizzo Oncoematologico del Policlinico di Bari.

L’iniziativa, promossa dal presidente di Admo Puglia Maria Stea, dal referente Admo per la città di Trani Mario Conversano, dal dirigente scolastico dell’IISS Aldo Moro – Cosmai di Trani Roberto Diana e dall’assessore all’Istruzione del Comune di Trinitapoli Giovanni Landriscina, nasce con l’obiettivo di portare un momento di gioia, vicinanza e speranza alle bambine e ai bambini in cura presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica, diretto dal dott. Nicola Santoro.

Protagonisti dell’iniziativa saranno gli studenti dell’indirizzo alberghiero dell’IISS Aldo Moro – Cosmai di Trani che, guidati dai propri docenti, realizzeranno e consegneranno ai piccoli pazienti i dolci tipici della tradizione natalizia pugliese.

Un progetto che educa alla solidarietà

A sottolineare il valore educativo e sociale dell’iniziativa è il Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, che dichiara:

«“Regaliamo un dolce sorriso” intende promuovere, tra i più giovani, valori fondamentali quali solidarietà, dono e responsabilità sociale, sensibilizzando al tempo stesso la comunità scolastica e cittadina alla missione di Admo Puglia e all’importanza della cultura della donazione del midollo osseo».

Gli studenti, coordinati dai docenti dei laboratori di cucina e pasticceria, realizzeranno cartellate, mostaccioli, taralli dolci e biscotti tipici, confezionati in kit personali nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. Ogni dolce sarà accompagnato da un messaggio di auguri scritto dagli studenti stessi.

La distribuzione dei dolci avverrà nei giorni precedenti le festività natalizie presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, alla presenza di una delegazione degli studenti e dei rappresentanti degli enti promotori.

Un’iniziativa che unisce scuola, istituzioni e volontariato, trasformando la tradizione natalizia in un concreto gesto di solidarietà e speranza.



