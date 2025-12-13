Presentata a Ginosa la prima edizione del Festival del Sociale



GINOSA (TA) - Dal 14 dicembre al 29 marzo 2026 prenderà vita una nuova rassegna di iniziative rivolta all'intera comunità, promossa dall’Amministrazione Comunale di Ginosa, Assessorato alle Politiche Sociali. - Dal 14 dicembre al 29 marzo 2026 prenderà vita una nuova rassegna di iniziative rivolta all'intera comunità, promossa dall’Amministrazione Comunale di Ginosa, Assessorato alle Politiche Sociali.





È la prima edizione del Festival del Sociale. Il programma completo è stato presentato ufficialmente venerdì 12 dicembre 2025, presso la Community Library di Ginosa, in Corso Vittorio Emanuele II. Presenti il sindaco Vito Parisi e l'assessore alle Politiche Sociali Dania Sansolino. Ha moderato Debora Notarnicola.





Il progetto è pensato per accendere l’attenzione su questioni sociali di grande rilevanza e favorire una maggiore consapevolezza collettiva.





L’idea alla base del Festival nasce dalla convinzione che affrontare i temi del sociale significhi diffondere conoscenza, stimolare riflessione e sostenere la qualità della vita della comunità. Espressioni artistiche, linguaggi culturali e momenti di intrattenimento diventano così mezzi efficaci per coinvolgere persone di ogni età e provenienza.





Il cartellone prevede un’ampia varietà di appuntamenti: rappresentazioni teatrali, performance musicali, incontri di lettura, laboratori, attività didattiche, spazi di confronto e percorsi di formazione, con l’obiettivo di incoraggiare partecipazione attiva e sviluppo condiviso.





Il Festival si rivolge a bambini e ragazzi, nuclei familiari, operatori dell’educazione, professionisti dell’ambito sociale e sanitario, oltre all’intera cittadinanza.





Grazie alla collaborazione con le scuole e le realtà socio-educative locali, saranno proposte occasioni di incontro e dialogo su temi quali il ruolo genitoriale, la protezione dei minori, la disabilità, l’invecchiamento attivo e i processi di inclusione.





"Abbiamo raccontato il percorso che ci ha permesso di trasformare mesi di lavoro in una rassegna dedicata a temi concreti e vicini alle persone - dichiarano Parisi e Sansolino - abbiamo scelto di affrontare senza giri di parole questioni che coinvolgono molte famiglie, come disabilità e inclusione, bullismo nelle scuole, violenza sulle donne, immigrazione e uso responsabile della tecnologia. Il programma unisce testimonianze, spettacoli teatrali, attività educative e laboratori pensati per diverse fasce d’età, affiancati anche da proposte meno convenzionali, come lo yoga della risata, per avvicinarsi ai problemi da punti di vista differenti. Sono previsti inoltre approfondimenti psicologici su temi attuali, grazie al contributo di esperti e alla presentazione di alcuni libri. Abbiamo scelto di avviare il Festival il 14 dicembre per ricordare i dieci anni dalla scomparsa di padre Luigi Cremis, con la benedizione di una targa presso la sua abitazione in via Angeloni. Un ringraziamento a tutte le realtà coinvolte e a quanti hanno partecipato alla presentazione. Il Festival del Sociale accompagnerà Ginosa e Marina di Ginosa fino al 29 marzo 2026, con appuntamenti pensati per chi vive, educa, lavora e cresce in questa comunità".