Bari, il fascino di San Nicola e Santa Lucia incanta la Basilica: il Coro Svedese celebra il Natale

BARI – È stato il magico intreccio di storie e tradizioni legate a San Nicola di Myra e a Santa Lucia di Siracusa a fare da suggestiva cornice allo spettacolo che, per il quarto anno consecutivo, ha accompagnato il tradizionale concerto natalizio del Coro Svedese di Santa Lucia in Puglia.

L’evento, promosso dall’Ambasciata di Svezia e dal Consolato di Svezia a Bari, è stato ideato da Euforica APS nell’ambito della rassegna itinerante Notte delle Candele e si è svolto quest’anno in un luogo di altissimo valore simbolico e spirituale: la Basilica Pontificia di San Nicola, che custodisce le spoglie del Santo tanto caro ai baresi. La solennità dell’architettura e l’aura senza tempo della Basilica hanno esaltato le voci del Coro della Chiesa di Svezia dell’isola di Frösön, interprete delle tradizionali melodie natalizie legate alle celebrazioni svedesi in onore di Santa Lucia.

Accanto al concerto, il pubblico ha potuto assistere a un suggestivo videomapping, realizzato per la prima volta all’interno della Basilica di San Nicola. Le proiezioni sceniche, accompagnate dalle musiche di The Lamb di John Tavener, The Interstellar Experience di Tony Ann e The Beatitudes di Vladimir Martynov, hanno trasformato lo spazio sacro in un racconto visivo ed emozionale. L’intervento artistico, ideato da Euforica APS insieme a Pasquale Lazzari di Sira VideoDesign, ha tratto ispirazione dal patrimonio di narrazioni, simboli e tradizioni legate alle figure dei due Santi, attraversando epoche, territori e culture diverse.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato Giovanni Oliva, presidente di Euforica APS:

«Ospitare nuovamente in Puglia i festeggiamenti per Santa Lucia suggella il prezioso legame che abbiamo costruito nel tempo tra la comunità della nostra regione e quella svedese attraverso molteplici occasioni di scambio culturale. Quest’anno, in particolar modo, l’iniziativa ha voluto intrecciare i riti della festa di Santa Lucia con la storia millenaria di San Nicola, contribuendo non solo a preservare le antiche tradizioni ma anche a diffonderle oltre i confini del nostro Paese».

Un evento che ha saputo unire musica, luce e spiritualità, rafforzando il dialogo culturale tra Nord e Sud Europa e regalando alla città di Bari un momento di intensa suggestione nel cuore delle festività natalizie.