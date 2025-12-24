Presentato a Bari “Divulgare l’Arte”: gli articoli di Rossana Buono raccontano la storia e la divulgazione artistica
Il volume, intitolato Divulgare l’Arte, è stato curato da due giovanissime studiose, Alessandra Izzo e Martina Calzolari (UniversItalia, Roma 2025), che si sono cimentate con successo in un impegnativo lavoro redazionale.
Divulgare l’arte è da un po’ di anni di anni un tema di grande attualità, al quale furono dedicati nel 2014 due convegni a distanza di una decina di giorni l’uno dall’altro: La comunicazione della storia dell’arte: fronti, confronti e frontiere, organizzato a Roma dalla Consulta Universitaria Nazionale di Storia dell’Arte, e Modi di vedere. Forme di divulgazione artistica in televisione, organizzato dalle Università IULM e Cattolica di Milano, incentrato sulla divulgazione televisiva, testimoniata già nel 1954, da uno dei primi programmi televisivi culturali, Le avventure dell’arte: Giambattista Tiepolo, curato da Antonio Morassi.
La divulgazione scientifica, guardata in origine e per tanto tempo con diffidenza, è finalmente oggi riconosciuta e valorizzata persino in ambito accademico come vera e propria missione, la cosiddetta “terza missione”, per la sua meritoria capacità inclusiva.
Dopo i saluti di Elisabetta Todisco, la nuova direttrice del Dipartimento di ricerca e innovazione umanistica, e di Adriana De Serio, Presidente Soroptimist International Club di Bari, Isabella di Liddo (Storia dell’Arte Moderna a Bari) ha introdotto il ricco programma dell’evento.
Hanno chiuso la serata Pietro Marino, illustre critico e storico dell’Arte, e Lino Patruno, giornalista e saggista e, all’epoca degli articoli di Rossana Buono, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, che hanno testimoniato il lavorio di quegli anni passati, una sorta di “Belle Époque”, e le loro strategie volte ad appassionare anche il “comune lettore” all’arte in generale e anche agli artisti e agli storici dell’arte.
Ciascuno, dalla sua visuale, ha portato testimonianze di prima mano, ricche di aneddoti e di illuminanti dettagli, su un periodo passato ma che ha lasciato una grande eredità di studi e di passione per l’arte, che certo verrà portata avanti dai più giovani.
Appassionati e appassionanti anche gli interventi nella fase finale della discussione che hanno contributo a gettare luce sulla città di Bari di ieri e di oggi e sulle prospettive di sviluppo promosse dall’arte come fattore di crescita sociale e culturale.
Il breve reportage fotografico che qui si propone vuole essere un omaggio ad un pomeriggio culturale che ha tenuto inchiodato per oltre due ore un ampio, vario e interessato pubblico nonostante il dilagante clima natalizio.
