Puglia protagonista al Lotto: vincite per oltre 79.500 euro
BARI - La Puglia si conferma terra di fortuna nell’ultima estrazione del Gioco del Lotto, con vincite complessive che superano i 79.500 euro, secondo quanto riportato dall’Agenzia Agimeg.
A Bari, un fortunato giocatore ha centrato il terno 10-20-72 sulla ruota Nazionale, aggiudicandosi 47.500 euro grazie a una giocata effettuata nella ricevitoria di via Francesco Campione. Nella stessa città, un’altra giocata vincente ha portato 7.125 euro con il terno 1-21-42 sulla ruota di Bari.
A Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, un appassionato del Lotto ha ottenuto la quaterna 1-21-42-52 su tutte le ruote, incassando un premio di 24.950 euro.
La regione si conferma così una delle protagoniste più fortunate del concorso, con premi distribuiti su diverse città e ruote.