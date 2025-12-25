Puglia: continua l’ondata di maltempo, allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico

BARI – Prosegue l’ondata di maltempo sulla regione con piogge diffuse e rovesci a partire dalla mattina di Natale. Secondo le previsioni, dalle ore 06:00 del 25 dicembre 2025 e per le successive 8 ore, la Puglia meridionale sarà interessata da precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Sulle altre zone della regione sono attese piogge da isolate a sparse, occasionalmente anche sotto forma di rovesci o temporali, con accumuli generalmente deboli.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su Puglia centrale adriatica e sui bacini dei fiumi Lato e Lenne. Gli enti locali invitano la popolazione alla prudenza, evitando spostamenti non necessari nelle aree più esposte a frane o allagamenti.