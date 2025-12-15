Pulsano, concerto di Natale della stagione concertistica 'Musicarerum' domenica 21 dicembre



PULSANO (TA) - Le Associazioni Gruppo Culturale Letterario e La ’Ngegna sono liete di presentare la seconda stagione concertistica “MUSICARERUM”, diretta dal M° Domenico Susca, che si svolgerà da novembre 2025 a luglio 2026. Si tratta di un progetto culturale unico nel suo genere per il territorio, ideato per valorizzare la musica nelle sue molteplici forme e offrire appuntamenti di alto livello con artisti di fama e giovani eccellenze. - Le Associazioni Gruppo Culturale Letterario e La ’Ngegna sono liete di presentare la seconda stagione concertistica “MUSICARERUM”, diretta dal M° Domenico Susca, che si svolgerà da novembre 2025 a luglio 2026. Si tratta di un progetto culturale unico nel suo genere per il territorio, ideato per valorizzare la musica nelle sue molteplici forme e offrire appuntamenti di alto livello con artisti di fama e giovani eccellenze.





Domenica 21 dicembre 2025, alle ore 18:30, presso l’Auditorium Papa Wojtyła dell’Istituto Comprensivo “G. Giannone” di Pulsano (TA), si terrà il concerto natalizio con Pierluigi Orsini (piano digitale) e Marinunzia Perrone (voce). La serata sarà dedicata alle atmosfere del Natale, attraverso un percorso musicale che intreccia tradizione, spiritualità e grandi classici della canzone internazionale.





Il concerto offrirà un viaggio sonoro intenso e coinvolgente, capace di unire il calore della tradizione natalizia italiana alle suggestioni della musica internazionale e del gospel, passando per riletture raffinate di brani senza tempo. Il pianoforte dialogherà con la voce in un equilibrio di intimità e profondità, creando un clima di ascolto raccolto e partecipato.





Il repertorio prevede l’esecuzione dei seguenti brani: Tu scendi dalle stelle, Silent Night, Have Yourself a Merry Little Christmas, What Child Is This, Mary Did You Know, White Christmas, Let It Snow, Last Christmas, Holy Night, Stand by Me, Magnificat e The Christmas Song, componendo un mosaico musicale che accompagna il pubblico verso le festività con eleganza ed emozione.





Il concerto è patrocinato dalla Regione Puglia e dal Comune di Pulsano. L’evento è un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della musica di qualità e un’opportunità per scoprire o riscoprire brani che hanno fatto la storia della musica mondiale. Per informazioni e disponibilità dei posti è possibile contattare il numero 327 137 1380. Non perdete questo straordinario appuntamento della stagione Musicarerum!



