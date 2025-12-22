Serie C, girone C: Monopoli batte il Potenza 2-1 al “Veneziani”
FRANCESCO LOIACONO – Il Monopoli conquista una vittoria importante contro il Potenza, battuto 2-1 nella diciannovesima giornata del girone C di Serie C, in una gara giocata al “Veneziani”.
Sintesi della partita
Nel primo tempo, al 14’, il Monopoli ha avuto una grande occasione su rigore: Longo calcia, ma il portiere del Potenza, Cucchietti, para il tiro concesso per fallo di Bachini su Battocchio. Al 20’ Mazzeo del Potenza si rende pericoloso, sfiorando il gol, mentre al 28’ Valenti del Monopoli colpisce il palo con un destro preciso.
Nella ripresa, al 3’, il Potenza passa in vantaggio con Adjapong, che insacca con un tocco di destro. Al 5’ Longo cerca di rispondere per il Monopoli, ma non centra la porta. Al 9’ il Potenza resta in dieci uomini: Novella viene espulso per doppia ammonizione.
Il Monopoli intensifica gli attacchi e al 21’ Tirelli di testa non riesce a concretizzare. Al 35’ arriva il pareggio: Tirelli insacca di testa su un cross preciso di Volpe. Al 40’ lo stesso Tirelli sfiora nuovamente la rete. Nei minuti di recupero, al 95’, Tirelli firma il gol della vittoria con un rasoterra di destro.
Classifica e prossimi impegni
Con questo successo, il Monopoli sale all’ottavo posto con 27 punti, mentre il Potenza resta nono con 25 punti. Nella ventesima giornata, lunedì 5 gennaio, il Monopoli affronterà il Cosenza alle 20:30 al “San Vito-Luigi Marulla”.