Putignano, a Santo Stefano torna la satira delle Propaggini: il Carnevale apre nel segno della tradizione

PUTIGNANO – Come da tradizione, nel giorno dedicato a Santo Stefano, patrono della città, a Putignano è tornata a graffiare la satira con la storica festa delle Propaggini, il rito collettivo che ufficialmente apre il Carnevale più antico d’Europa.

Sul palco, protagoniste generazioni di propagginanti: poeti improvvisati, cantori e satirici popolari che, tra rime baciate, canzoni e ritornelli, hanno passato in rassegna fatti e misfatti dell’anno appena trascorso. Politica locale e nazionale, cronaca, costume e vicende quotidiane sono stati al centro di una narrazione ironica e pungente, capace di far sorridere e riflettere allo stesso tempo.

Le Propaggini rappresentano molto più di uno spettacolo: sono un momento identitario forte, in cui la comunità si riconosce e si racconta attraverso la parola, la musica e la satira, tramandando un linguaggio popolare che unisce generazioni diverse. Con questo appuntamento, Putignano ha ufficialmente alzato il sipario sul Carnevale, rinnovando una tradizione che continua a vivere grazie alla partecipazione e alla creatività dei suoi cittadini.