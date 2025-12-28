Rachele Risaliti denuncia insulti ricevuti online dopo Bari-Avellino: “Lo sport è condivisione, non odio”

BARI - Dopo il pareggio tra Bari e Avellino,, moglie del calciatore, ha deciso di rendere pubblico un episodio di odio ricevuto privatamente sui social. Senza entrare nei dettagli del contenuto, Risaliti ha annunciato l’intenzione di procedere con una, evidenziando una deriva sempre più frequente nel dibattito online.

Nel messaggio ricevuto, l’utente aveva rivolto auguri di morte e gravi offese all’intera famiglia, con parole totalmente estranee al contesto sportivo.

Attraverso una storia su Instagram, Rachele Risaliti ha sottolineato il valore dello sport come spazio di condivisione e leggerezza, lontano da insulti e aggressioni personali, esprimendo amarezza per quanto accaduto.