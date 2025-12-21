Ritrovato a Potenza Francesco Romano, scomparso dalla comunità di Lecce
POTENZA – Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di Francesco Romano, l’uomo allontanatosi lo scorso 17 dicembre dalla comunità di Lecce. Nelle scorse ore, Romano è stato ritrovato nel centro di Potenza grazie all’intervento del Radiomobile della compagnia locale dei Carabinieri.
Secondo quanto comunicato, Romano sembrava diretto proprio verso Potenza dopo la sua scomparsa. Durante un normale controllo del territorio, i militari lo hanno riconosciuto e immediatamente soccorso, assicurandosi del suo stato di salute.
L’uomo si trova in buone condizioni fisiche ed è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti di rito e per un supporto precauzionale, volto a garantire il suo benessere psicologico e fisico.
La notizia è stata accolta con sollievo da familiari e conoscenti, sottolineando l’importanza della coordinazione tra diverse province e dell’efficacia delle attività di ricerca e monitoraggio attivate fin dalle prime ore successive alla segnalazione di scomparsa.
Un esito positivo che restituisce serenità alla comunità e conferma l’attenzione costante delle forze dell’ordine sul territorio.