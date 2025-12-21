Ritrovato a Potenza Francesco Romano, scomparso dalla comunità di Lecce

POTENZA – Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di, l’uomo allontanatosi lo scorso 17 dicembre dalla comunità di Lecce. Nelle scorse ore, Romano è stato ritrovato nel centro di Potenza grazie all’intervento del

Secondo quanto comunicato, Romano sembrava diretto proprio verso Potenza dopo la sua scomparsa. Durante un normale controllo del territorio, i militari lo hanno riconosciuto e immediatamente soccorso, assicurandosi del suo stato di salute.

L’uomo si trova in buone condizioni fisiche ed è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti di rito e per un supporto precauzionale, volto a garantire il suo benessere psicologico e fisico.

La notizia è stata accolta con sollievo da familiari e conoscenti, sottolineando l’importanza della coordinazione tra diverse province e dell’efficacia delle attività di ricerca e monitoraggio attivate fin dalle prime ore successive alla segnalazione di scomparsa.

Un esito positivo che restituisce serenità alla comunità e conferma l’attenzione costante delle forze dell’ordine sul territorio.