Roberto Fasciano, esce il nuovo singolo “Puer Apuliae”

Il 26 dicembre 2025, nel giorno del compleanno di Federico II, sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali Puer Apuliae, nuovo singolo del compositore tranese contemporaneo Roberto Fasciano. L’opera, scritta nel 2022 per cinque violoncelli, nasce come omaggio allo “Stupor Mundi” e al suo legame storico e culturale con la Puglia, traducendo in musica un immaginario profondamente mediterraneo.

Puer Apuliae ha già conosciuto un significativo riscontro dal vivo grazie all’interpretazione dell’Apulia Cello Ensemble, che lo ha presentato in tournée in diverse città italiane. La pubblicazione digitale rappresenta ora una nuova tappa del progetto: una versione pensata per l’ascolto, capace di valorizzare la ricchezza timbrica e la scrittura polifonica di un organico insolito e affascinante come il quintetto di violoncelli.

La registrazione in multitraccia è stata realizzata dal violoncellista brasiliano Sérgio Rabello, con un lavoro accurato sulla stratificazione delle parti, sull’equilibrio dinamico e sulla resa dei dettagli di fraseggio. Il risultato è una tessitura sonora profonda e nitida, che restituisce pienamente l’intenzione narrativa della composizione: evocare una figura storica complessa, ponte tra mondi e culture, attraverso un linguaggio contemporaneo radicato nell’identità del territorio.

L’uscita del 26 dicembre vuole essere anche un gesto simbolico: collocare una nuova musica nel giorno della nascita di Federico II significa riattivare, in forma sonora, una memoria che appartiene alla storia del Mediterraneo e, in modo particolare, alla Puglia. Tra i compositori tranesi viventi, Roberto Fasciano si distingue per una ricerca che unisce identità territoriale e scrittura contemporanea.

Puer Apuliae sarà disponibile dal 26 dicembre 2025 su Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music e le principali piattaforme.

Roberto Fasciano è un compositore tranese contemporaneo, pianista e direttore d’orchestra, attivo nel panorama musicale italiano.