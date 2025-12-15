Rutigliano punta sull’innovazione agricola: incontro sui Sistemi di Supporto alle Decisioni per l’uva da tavola

RUTIGLIANO - Si terrà venerdì 19 dicembre 2025, a partire dalle ore 17.00, presso il Museo Civico Archeologico di Rutigliano, l’incontro dal titolo “Sistemi di Supporto alle Decisioni (DSS) in agricoltura – Esperienze su vite a uva da tavola e scenari futuri”, promosso dall’Assessorato comunale all’Agricoltura. Un appuntamento aperto alla cittadinanza, pensato per condividere risultati, prospettive e nuove opportunità legate all’innovazione tecnologica applicata al settore agricolo.

Da tempo Rutigliano ha scelto di investire in un modello di sviluppo agricolo fondato su sostenibilità e innovazione. In questo solco si inserisce il progetto per la gestione digitale e sostenibile dell’uva da tavola, conclusosi nei giorni scorsi, che ha introdotto un nuovo approccio alla gestione agronomica di una coltura simbolo del territorio. L’iniziativa ha coinvolto tecnici e agricoltori in un percorso di sperimentazione volto a integrare nella pratica quotidiana gli strumenti dell’agricoltura di precisione.

Al centro del progetto vi è l’utilizzo di stazioni agrometeorologiche di ultima generazione e di sistemi digitali di supporto alle decisioni, in grado di elaborare dati complessi e trasformarli in indicazioni operative concrete. Informazioni su condizioni meteorologiche, sviluppo dei patogeni, bilancio idrico e altri parametri fondamentali per la salute dei vigneti sono state raccolte e analizzate, dando vita al Bollettino Fitosanitario settimanale pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

L’obiettivo è dimostrare come l’innovazione possa rappresentare un alleato strategico per la tutela e la valorizzazione dell’uva da tavola, migliorando l’efficacia delle scelte agronomiche, riducendo i rischi e promuovendo una gestione più consapevole delle risorse. Un percorso che punta a rafforzare la competitività delle aziende agricole locali e a prepararle alle sfide future del settore.

I temi legati ai DSS, all’agricoltura di precisione e agli scenari futuri per il comparto viticolo saranno al centro del dibattito in programma venerdì prossimo, offrendo un’occasione di confronto tra istituzioni, operatori del settore e cittadini interessati. Un momento di approfondimento che conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di sostenere un’agricoltura innovativa, capace di proteggere le proprie radici e di guardare con strumenti nuovi al domani.