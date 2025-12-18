Rutigliano, tributo a Ennio Morricone al Teatro Metamorfosi: “Inseguendo quel suono”

RUTIGLIANO - Sabato 20 dicembre alle ore 21 il Teatro Metamorfosi di Rutigliano ospiterà “”, uno spettacolo-concerto intimo e coinvolgente dedicato al grande compositore italiano, tra i più influenti del Novecento. L’evento, terzo appuntamento della stagione teatrale sotto la direzione artistica di Giusy Marrone, propone un viaggio tra musica, immagini e parole per esplorare la vita e l’opera del Maestro.

La narrazione sarà affidata ad Alessandro De Rosa, compositore e biografo ufficiale di Morricone, che racconterà la parabola artistica e personale del Maestro, dalla musica da film alle composizioni da concerto, fino al teatro e alla televisione. Sul palco si esibiranno anche Raffaele Casarano al sax soprano e contralto e Claudio Farinone alla chitarra, reinterpretando alcuni dei temi più celebri di Morricone, privati delle sontuose vesti orchestrali per restituirne l’essenza più profonda.

De Rosa, scelto dallo stesso Morricone per raccogliere memorie e riflessioni del Maestro, ha collaborato a libri, podcast e al film-documentario “Ennio” di Giuseppe Tornatore. Casarano e Farinone, artisti di fama internazionale, accompagneranno la narrazione con performance che valorizzano l’architettura musicale e l’inventiva timbrica delle composizioni di Morricone.

Lo spettacolo offre anche spunti di riflessione sulla musica, sulla cultura contemporanea e sulla società, proponendo un’occasione rara per avvicinarsi al pensiero e alla creatività di uno dei più grandi maestri italiani.

I biglietti sono disponibili online al link https://teatrometamorfosi.it/spettacolo/inseguendo-quel-suono/ o presso il botteghino del teatro (Via Porta Nuova 40, Rutigliano, tel. 347 6301851, info@teatrometamorfosi.it).

La stagione del Teatro Metamorfosi proseguirà il 5 gennaio 2026 con lo spettacolo “Mamma mia bella” di Elena Sofia Ricci.