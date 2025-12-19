Bari, inaugurato il nuovo reparto di Urologia dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II: chirurgia robotica al servizio dei pazienti

BARI – È stato inaugurato oggi ildell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, situato al terzo piano della struttura e completamente ristrutturato. Il reparto si distingue per l’impiego del, recentemente acquisito nell’ambito del programma regionale, che consente interventi urologici mini-invasivi ad altissima precisione.

All’inaugurazione hanno partecipato il commissario straordinario dell’istituto, Alessandro Delle Donne, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato e il governatore uscente Michele Emiliano. Proprio ieri, è stato eseguito il primo intervento urologico con il nuovo sistema robotico, che garantisce una visione tridimensionale ad alta definizione e strumenti con movimenti estremamente accurati. Tra i principali benefici della tecnologia robotica vi sono la riduzione del trauma chirurgico, del dolore post-operatorio e dei tempi di recupero dei pazienti.

«L’apertura del nuovo reparto e l’avvio della chirurgia robotica rappresentano un investimento concreto sulla qualità delle cure e sull’innovazione tecnologica – ha dichiarato Delle Donne – Dopo la clinicizzazione della Ginecologia nel 2022, questo passaggio si inserisce in un percorso di crescita strutturale e organizzativa dell’istituto, orientato al rafforzamento delle discipline oncologiche ad alta complessità e alla costruzione di modelli assistenziali sempre più integrati».

Il nuovo reparto di Urologia e l’implementazione della chirurgia robotica confermano l’impegno dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II nel garantire ai pazienti cure avanzate, efficaci e sicure, ponendo la tecnologia e l’innovazione al centro dei percorsi terapeutici.

Informazioni aggiuntive: i pazienti che necessitano di interventi urologici possono rivolgersi direttamente all’Istituto per informazioni sulle prestazioni disponibili e sugli appuntamenti con i team specialistici.