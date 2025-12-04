Serie B, Bari pareggia 0-0 con la Juve Stabia nel recupero della decima giornata
FRANCESCO LOIACONO – Finisce senza reti il recupero della decima giornata di andata di Serie B tra Bari e Juve Stabia, disputato al “Menti” di Castellammare di Stabia. Prima del fischio d’inizio, le squadre hanno osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex tennista Nicola Pietrangeli, scomparso lunedì 1 dicembre all’età di 92 anni.
Il primo tempo è stato caratterizzato da alcune occasioni per entrambe le squadre. Al 7’ Gabrielloni della Juve Stabia va vicino al gol, mentre al 23’ Candellone non riesce a finalizzare di testa. Al 28’ una rete di Gabrielloni viene annullata per un fallo di Candellone su Dickmann, e al 40’ un’altra rete, stavolta di Correia, viene annullata per fuorigioco.
Nella ripresa il Bari cerca di rendersi pericoloso: al 7’ Moncini non centra la porta, al 27’ Verreth sfiora il gol su punizione, e al 35’ Partipilo fallisce una buona occasione. La Juve Stabia risponde al 33’ con Mosti, che colpisce il palo, e al 41’ Maistro non concretizza un’ottima occasione.
Con questo pareggio, il Bari mantiene la sua posizione in classifica in attesa del prossimo impegno: lunedì 8 dicembre alle 17:15 i biancorossi affronteranno il Pescara al “San Nicola” nella quindicesima giornata di andata di Serie B.