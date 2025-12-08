Serie B, il Bari pareggia 1-1 contro il Pescara al San Nicola
FRANCESCO LOIACONO - Il Bari chiude sul 1-1 la sfida contro il Pescara allo stadio San Nicola, valida per la quindicesima giornata di Serie B.
Nel primo tempo, al 9’, gli abruzzesi passano in vantaggio con Di Nardo, bravo a colpire di testa. Al 22’ Corazza sfiora il raddoppio per il Pescara, mentre due minuti dopo Castrovilli va vicino al pareggio per il Bari.
Al 30’ il Pescara resta in dieci uomini: espulso Olzer per un brutto fallo su Dorval. Prima dell’intervallo, al 44’, Dickmann spreca una buona occasione per i biancorossi.
Nella ripresa, all’8’, viene annullato per fuorigioco un gol di Gytkjær. Al 20’ il Bari ha l’occasione per pareggiare: Moncini calcia due volte lo stesso rigore, entrambi respinti dal portiere pescarese Desplanches. Il penalty era stato concesso dopo revisione al VAR per un fallo di Letizia su Castrovilli.
Al 38’ arriva finalmente il pareggio: Maggiore insacca di testa su cross perfetto di Dorval. Tre minuti dopo, al 41’, Gytkjær non riesce a deviare in porta un’altra buona opportunità.
Nel finale concitato vengono espulsi Meroni e l’allenatore del Bari Vivarini per proteste.
Il Bari tornerà in campo nella sedicesima giornata sabato 13 dicembre alle ore 15:00, in trasferta contro il Sudtirol allo stadio Druso.