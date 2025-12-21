Serie C, girone C: Cerignola travolto dal Benevento, al Monterisi finisce 0-4
FRANCESCO LOIACONO - Pesante sconfitta interna per l’Audace Cerignola che cade 0-4 contro il Benevento allo stadio Monterisi, nella diciannovesima giornata di andata del girone C di Serie C. Una gara a senso unico, soprattutto nel primo tempo, che conferma la forza della capolista sannita e lascia ai gialloblù pugliesi molti rimpianti per le occasioni non sfruttate.
L’avvio di gara sembra promettente per il Cerignola: al 4’ Gambale prova a colpire di testa ma non riesce a schiacciare il pallone verso la porta. È però il Benevento a colpire per primo. Al 10’ Simonetti porta avanti gli ospiti con un tocco di destro su cross di Manconi. Il raddoppio arriva al 24’, quando Manconi firma lo 0-2 con una girata di sinistro su assist di Tumminello. Al 37’ arriva anche la terza rete: Lamesta batte Greco con un rasoterra di sinistro che chiude di fatto il primo tempo sullo 0-3.
Nella ripresa il Cerignola prova a reagire e crea alcune opportunità. Al 6’ Gambale va vicino al gol, mentre al 12’ è Paolucci a sfiorare la rete. I padroni di casa continuano a cercare il gol della bandiera: al 32’ Cuppone non riesce a concretizzare una buona occasione, mentre al 44’ Cretella spreca da posizione favorevole. Nel mezzo, al 40’, arriva il poker del Benevento con Mignani, che supera il portiere con un elegante pallonetto di destro.
Una sconfitta netta che fotografa una serata difficile per il Cerignola, punito oltre misura rispetto alle occasioni create, ma anche poco concreto sotto porta. In classifica i gialloblù restano al nono posto con 24 punti, appaiati al Monopoli, mentre il Benevento consolida il primato salendo a 41 punti.
Il campionato ora si ferma per la sosta. Nella ventesima giornata del girone C, in programma sabato 3 gennaio 2026, il Cerignola tornerà in campo sul terreno del Curcio per affrontare il Picerno, con fischio d’inizio alle 17.30, alla ricerca di un immediato riscatto.