Serie C, girone C: il Foggia cade all’Arechi, Salernitana vittoriosa 2-1

- Sconfitta esterna per il, battutoallo stadio Arechi nella. I rossoneri lottano, trovano il momentaneo pareggio, ma pagano la maggiore qualità dei campani e l’inferiorità numerica nel finale di primo tempo.

La gara si accende subito. Al 3’ Ferrari della Salernitana va vicino al gol, mentre al 9’ il Foggia vede annullarsi una rete di D’Amico per posizione di fuorigioco. Al 14’ Oliva sfiora il vantaggio per i pugliesi, ma è la Salernitana a sbloccare il risultato: al 22’ Capomaggio insacca con un tocco al volo di destro su cross di Achik.

Il Foggia reagisce e trova il pareggio al 34’: Oliva serve Castorri che, con una girata di sinistro, firma l’1-1. L’equilibrio dura poco, perché al 40’ è ancora Capomaggio a riportare avanti i padroni di casa, finalizzando in scivolata un altro cross preciso di Achik. Nel finale di primo tempo, al 45’, arriva anche la svolta negativa per i rossoneri: Olivieri viene espulso per un duro intervento su Knezovic, lasciando il Foggia in dieci uomini.

Nella ripresa la Salernitana gestisce il vantaggio e sfiora il tris in più occasioni. Al 23’ Achik conclude di sinistro senza trovare lo specchio della porta, mentre al 24’ Ferraris va vicino al gol. Al 34’ una rete di Achik viene annullata per fuorigioco. Il Foggia, pur in inferiorità numerica, prova a restare in partita e al 94’ Byar ha una buona occasione, ma non riesce a concretizzare.

Con questo risultato il Foggia resta quintultimo in classifica con 18 punti, mentre la Salernitana sale a 38 punti, condividendo il secondo posto con il Catania. Dopo la sosta per le festività, i rossoneri torneranno in campo nella ventesima giornata del girone C, in programma domenica 4 gennaio 2026 alle ore 12.30, quando allo stadio Zaccheria affronteranno proprio il Catania in una sfida fondamentale per la corsa salvezza.