Mina omaggia con una dedica personale l'Artista Renato Caracuta



L'Artista Salentino Renato Caracuta, continua ad incantare con la sua Arte pittorica coinvolgendo, questa volta, la Regina indiscussa della canzone Italiana, Mina. L'Artista Salentino Renato Caracuta, continua ad incantare con la sua Arte pittorica coinvolgendo, questa volta, la Regina indiscussa della canzone Italiana, Mina.





L'Artista, attivo sia nel settore musicale che in quello dell'Arte pittorica, nel corso degli anni, ha dedicato delle sue opere a diversi personaggi illustri sia italiani che esteri tra i quali si ricorda: Il Maestro e direttore d'orchestra Riccardo Muti, i cantanti Vasco Rossi, Amedeo Minghi e Lucio Corsi, l'Attore Hollywoodiano Andy Garcia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, etc. ottenendo dagli stessi dediche di stima ed apprezzamento.





In questa occasione Caracuta, che musicalmente ha sempre ammirato le doti canore dalla cantante Mina, ormai lontana dalle scene pubbliche da più di 40 anni, con l’opera dal titolo “Mina - Profilo di un Mito” ha voluto rendere omaggio alla stessa mettendo in risalto alcuni elementi che la caratterizzano.





L’opera infatti, realizzata in occasione di una rassegna Artistica intitolata “Quando la musica si fa colore” alla quale l’Artista avrebbe dovuto partecipare, nel mese di Dicembre, raffigura Mina in una sua celebre posa a sfondo nero, sul quale vengono proiettate una moltitudine di esplosioni cromatiche, tipiche della tecnica pittorica di Renato Caracuta, rappresentative, in quest'opera, delle numerose sfumature e coloriture della Musica e della Vita.





Altri elementi caratterizzanti l'opera, risultano essere la chiave di violino dorata a simboleggiare la Musica intesa come elemento fondamentale e vera chiave di lettura della Vita e lo sguardo inconfondibile della Regina della canzone Italiana in grado di enfatizzare il tutto.





L’opera così realizzata, inviata, direttamente alla cantante Mina in formato digitale, ha da subito incontrato il suo gradimento a tal punto da recapitare all’artista Renato Caracuta, una stampa dell’opera con dedica personale autografata.





Questo importante ed esclusivo omaggio, da parte di Mina, Mito per eccellenza della canzone Italiana, sottolinea ancora una volta la sua grandissima umiltà e professionalità ed al tempo stesso la coinvolgente capacità artistica dell'Artista Renato Caracuta.