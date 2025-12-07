Taranto, incidente sulla SS7: due auto coinvolte, nessun ferito grave

TARANTO - Momenti di tensione ieri sera sulla Strada Statale 7 in direzione Massafra, dove una Citroën C3 e una Opel sono rimaste coinvolte in un incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento, i due veicoli si sono scontrati lateralmente, una dinamica che ha probabilmente evitato un impatto frontale più pericoloso.

A seguito della collisione, la Citroën C3 è finita fuori strada. Fortunatamente, gli occupanti di entrambi i mezzi non hanno riportato ferite gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Sezione Infortunistica della Polizia Locale per i rilievi del caso, mentre la Polizia di Stato ha gestito la viabilità, resa particolarmente complessa dalla presenza dei veicoli incidentati.

Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente, ricordando agli automobilisti l’importanza della prudenza sulla SS7, arteria spesso teatro di sinistri stradali.