Vista Ostuni si accende di luci per il suo primo Natale tra cucina, territorio e benessere

OSTUNI – Dopo l’inaugurazione di luglio,, hotel cinque stelle lusso parte del network, celebra il suo primo Natale con un programma che unisce esperienze gourmet, itinerari sul territorio e momenti di relax nella spa, aperto fino all’8 gennaio 2026.

Esperienze gourmet e cucina d’autore

Al Chiostro Bar, dal 5 dicembre al 6 gennaio, sarà protagonista il Christmas Afternoon Tea, una pausa tra infusi locali, sandwich e pasticceria tradizionale, da godere davanti al camino o ammirando le luci della Città Bianca. Per gli appassionati di dolci, il Corso di Pasticceria Natalizia Pugliese insegnerà a preparare le tipiche Cartellate.

Il ristorante Berton al Vista ospita le Wine Dinner Series, con l’evento del 19 dicembre dedicato alla Maison Champagne Bruno Paillard, mentre lo chef Andrea Berton firma un panettone artigianale in versione locale, accompagnato da una bottiglietta di olio extravergine d’oliva pugliese per un assaggio unico “alla pugliese”.

Durante le festività, Vista Ostuni propone menu speciali: Cena della Vigilia, Pranzo di Natale, Pranzo di Santo Stefano e la Cena di Gala di Capodanno con sette portate, musica dal vivo e performance esclusive. Il Brunch di inizio anno il 1° gennaio completerà le celebrazioni.

Alla scoperta del territorio

Gli ospiti potranno partecipare a laboratori di ceramica, workshop sulle luminarie pugliesi, passeggiate tra le chiese storiche della Città Bianca e itinerari verso mercatini e allestimenti natalizi di Lecce, Locorotondo, Alberobello, Pezze di Greco e Matera.

Benessere e relax

La Spa di 350 m² offre trattamenti Biologique Recherche, piscina interna riscaldata con idromassaggio, sauna e area relax. Tra le esperienze esclusive, il Candle Massage avvolgerà gli ospiti in un abbraccio di oli e burri nutrienti. Ogni mattina è possibile partecipare a un walk-in tour con personal trainer, seguito da yoga e stretching sul rooftop panoramico.

Una struttura tra storia e design

Vista Ostuni nasce dalla riqualificazione dell’ex Manifattura Tabacchi di Ostuni, edificio del XIV secolo, e unisce design contemporaneo, lusso sartoriale e sostenibilità, con 28 camere e suite, due ristoranti, due bar, rooftop panoramico, tre piscine e spa. Il progetto si sviluppa su tre ettari valorizzando la vegetazione autoctona della macchia mediterranea e reinterpretando la tradizione dell’orto pugliese.

